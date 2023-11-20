В Пентагоне назвали цель визита главы Пентагона в Украину

Во время визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин проведет переговоры на высоком уровне с украинским руководством. Стороны обсудят партнерство между странами и военную помощь ВСУ.﻿ Об этом говорится в заявлении Пентагона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Как сообщается, обсуждения будут сосредоточены на дальнейшем укреплении стратегического партнерства между США и Украиной, включая обеспечение украинской армии необходимыми боевыми возможностями как на зимний период, так и для защиты своей страны от будущих российских угроз. В Пентагоне также отмечают, что во время визита Остин подчеркнет приверженность США оказанию помощи в сфере безопасности, необходимой для защиты от российской агрессии, а также обсудит долгосрочное видение будущего Вооруженных сил Украины.

Позже на этой неделе Остин виртуально из Пентагона проведет 17-е заседание Контактной группы по обороне Украины. Во встрече, как ожидается, примут участие около 50 стран.