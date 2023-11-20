Минобороны заключило договор с сервисом поиска работы для рекрутинга в ВСУ
Министерство обороны продолжает проект рекрутинга в ряды Сил обороны – подписан договор с компанией Work.ua., сообщает Лига.net.
По словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, система современного подбора кадров для Вооруженных Сил Украины должна заработать как можно быстрее.
"Войска нуждаются в профессиональных специалистах, а люди должны четко понимать, в какую часть и на какую военную специальность они будут идти. Рекрутинговая компания будет предоставлять услуги в интересах армии бесплатно", — сказала Калмыкова.
Глава Work.ua Артур Михно заявил, что компания готова предложить услуги для системного рекрутинга военнообязанных.
"ВСУ нуждаются очень многие специалисты по гражданским специальностям. Это водители, слесари, газосварщики, строители. Мы хотим предоставить возможность подразделениям набирать профессионалов, имеющих соответствующий опыт в гражданской жизни", — отметил Михно.
В Минобороны подчеркнули, что это уже вторая рекрутинговая компания, с которой ведомство заключило договор. Продолжаются переговоры с другими участниками рынка.