Япония выделит Украине 160 млн евро на экономическое восстановление – Шмигаль

Япония планирует выделить 160 млн евро для поддержки проектов экономического обновления Украины. Об этом шла речь на встрече премьер-министра Дениса Шмыгаля с государственным министром иностранных дел Японии Кийото Цуджи, государственным министром экономики, торговли и промышленности Кадзучикой Иватой и представителями японского бизнеса, сообщает Укринформ.

"Озвучил наши приоритеты быстрого восстановления: энергетика, жилье, критическая инфраструктура, гуманитарное разминирование и поддержка бизнеса. Благодарен японской делегации за сегодняшнюю миссию, которая будет способствовать дальнейшему привлечению японских компаний к восстановлению. Украина заинтересована в создании совместных предприятий, особенно в перерабатывающей промышленности" , написал Шмигаль.

Он подчеркнул то, что для нашего государства важно сотрудничество в сферах АПК, металлообработки, машиностроения, критического сырья и ИТ.

"Опыт Японии в послевоенном восстановлении может пригодиться для экономического восстановления Украины. Государственные министры заверили, что позиция Японии по поддержке Украины будет неизменной. Благодарны японскому правительству и народу за всестороннюю помощь" , - добавил глава правительства.

Как сообщалось, правительство Японии также поможет Украине в вопросах гуманитарного разминирования и возобновления агросектора. Украина и Япония создадут рабочую группу по разработке стратегии восстановления украинского сельского хозяйства.