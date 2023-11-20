Суд заочно арестовал Гладковского-младшего по делу о хищении

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал сына бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игоря по делу о хищении 13 млн гривен "Укрспецэкспорта", сообщает Украинская правда.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила об избрании меры пресечения близкому родственнику бывшего первого заместителя секретаря СНБО. По данным издания, речь идет о Гладковском-младшем.

Следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о нанесении ГК "Укрспецэкспорт" (входит в сферу управления государственного концерна "Укроборонпром") убытков почти на 13 млн грн.

Суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрал указанному лицу меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что после задержания фигуранта и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

По данным СМИ, Игорь Гладковский еще в 2022 году выехал за границу якобы из-за служебной необходимости.