Продажа смартфонов Xiaomi выросла впервые с 2021 года

Китайский производитель смартфонов Xiaomi впервые за почти два года зафиксировал рост доходов благодаря агрессивной стратегии компании, которая начала предлагать более дорогие модели на внутреннем и внешнем рынках.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что в третьем квартале продажи компании составили 70,9 млрд юаней (9,9 млрд долл), тогда как средние прогнозы составляли 70,5 млрд. Чистая прибыль составила 4,9 млрд юаней, по сравнению со средней оценкой в 4,3 млрд юаней.

"Xiaomi выходит из многолетнего упадка, когда мировой спрос на смартфоны и другую электронику упал, а конкуренты от Huawei Technologies Co. до Apple Inc. и Oppo посягнули на ее некогда доминирующие позиции" , - говорится в сообщении.

Хорошие показатели Xiaomi являются признаком того, что мировой рынок смартфонов, возможно, наконец выбрался из пропасти. Xiaomi и Huawei возглавили 11%-ный скачок продаж смартфонов в октябре в Китае, хотя это по сравнению с периодом Covid-19.

Инвесторы делают ставку на то, что Xiaomi будет одним из крупнейших бенефициаров любого отскока. С июньского минимума компания получила около 19 млрд долл рыночной стоимости на волне ажиотажа вокруг своего последнего телефона, а также растущих ожиданий относительно наступления на рынок электромобилей.

Кроме того, за первую неделю октября Xiaomi продала более миллиона своих последних устройств 14 серии, написал глава компании Лэй Цзюнь.

Рыночная капитализация корпорации Xiaomi выросла на около 20 миллиардов долларов благодаря тому, что в Китае растет спрос на смартфоны на базе Android и падают продажи смартфонов от Apple.