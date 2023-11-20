Украина вернула тела 94 павших военных – штаб

Украина вернула на подконтрольную территорию тела (останки) 94 павших военных.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что возврат тел осуществлялся Координационным штабом по обращению с военнопленными во взаимодействии с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины (Секретариат Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВСУ (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины в Сумской области , ГПС Украины, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины при содействии и непосредственном участии представителей Международного Комитета Красного Креста.

Также украинская сторона передала РФ тела российских военных, погибших в ходе войны против Украины.