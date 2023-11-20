У Путина уже есть 10 яхт – расследование

Расследователи центра "Досье", созданного российским политэмигрантом Михаилом Ходорковским, обнаружили еще две суперъяхты, которыми пользуются президент РФ Владимир Путин и его окружение, − таким образом у российского диктатора насчитали уже 10 яхт, сообщает Украинская правда.

Последние обнаруженные яхты − это 71-метровая Victoria и сопровождающая ее 38-метровая лодка Orion. Victoria строили на верфях военного завода "Севмаш" вместе с лодкой Graceful. Сейчас ее ремонтируют на турецкой верфи, которая готовит корабли для военного флота Турции − члена НАТО.

Яхту Victoria называют флагманом черноморской флотилии Путина. 21 октября Victoria вышла из Сочи и спустя два дня пришвартовалась к западу от верфи в Стамбуле. Утром 25 октября судно переместилось в доки, отключило передатчик (AIS) и перестало появляться на картах профильных сервисов.

Увидеть яхту расследователи смогли с помощью беспилотника. В частности, удалось снять отличительную черту корабля − большую букву V.

Victoria может принять на борт 28 человек, но, сообщается, что обычно на судне 11-15 человек команды и до шести пассажиров. Стоимость судна, указанная в таможенной декларации в 2019 году, − $50,1 млн. В этом же документе описаны основные характеристики корабля, в том числе и конструкционная особенность: на борту сразу две мастер-каюты. Столько же мастер-кают и на яхте Graceful, а в резиденциях российского президента всегда предусмотрены две отдельные спальни: для хозяина и для хозяйки, пишет "Досье".

Victoria базируется в Сочи и периодически доходит до мыса Идокопас, где находится дворец Путина. Непосредственно рядом с мысом судно выключает AIS и пропадает с радаров.

Летом 2021 года корабль вышел из Сочи и дошел до Крыма. В этом путешествии яхту сопровождала 38,5-метровая лодка Orion. Она произведена в 2009 году в итальянском Виареджо.

Центр "Досье" обнаружил Victoria в Сочи на фото в аккаунте Натальи Белугиной − художественной гимнастки и хореографа-постановщика фестиваля "Алина", который ежегодно устраивает Алина Кабаева. Белугина − подруга олимпийской чемпионки, они периодически путешествуют вместе. По словам собеседника "Досье", знакомого со спортсменкой, Кабаева и ее близкие действительно пользуются этим судном.

"Владимира Путина не фотографировали отдыхающим на борту Victoria, поэтому нет прямых документальных доказательств, что это его судно. Но, как и в случае с другими яхтами президента, есть немало косвенных подтверждений: это и специально подобранный экипаж, и маршрут корабля, пролегающий рядом с дворцом главы государства, и формальный собственник, и необычная история строительства" , – говорится в сообщении.

Сообщается, что после того, так в Италии была арестована яхта Scheherazade, Victoria стала самой крупной яхтой, связанной с Путиным, в Черном море.

В состав этой же "южной флотилии" входят:

54-метровая яхта "Чайка" (предыдущее название — "Сириус") стоимостью €30 млн − единственное судно, которое находится на балансе управления делами президента РФ. На борту "Чайки" Путин встречался с Александром Лукашенко в мае 2021 года.

46-метровая яхта Shellest, стоимостью примерно $23,9 млн. Shellest используется, чтобы добираться до дворца Путина на мысе Идокопас, с ноября 2022 года корабль курсирует между Сочи и Геленджиком.

В Балтийском море главная яхта Путина − Graceful. В состав "северной флотилии" также относятся:

37-метровая Aldoga, построенная в Виареджо в 2009 году. Точная стоимость яхты неизвестна, похожие корабли стоят $14−16 млн.

32-метровая Nega, построенная в 2013 году британской компанией Princess Yachts. Ее стоимость $12,2 млн.

катер модели Brizo 46 стоимостью чуть менее $1,2 млн, который приписан к Graceful.

Для справки: В начале второго президентского срока Путина яхтостроительством занялся военный завод "Севмаш", который строит атомные подводные лодки, в том числе современные проекты IV поколения "Ясень" и "Борей".

Две яхты проекта А-1331 стали единственными, выпущенными военной верфью. Первая − это Victoria, которую начали готовить в 2005 году, и вторая Graceful, которою начали строить в 2006 году.

Graceful строили 8 лет, Victoria была построена за 14 лет.

Контракт с "Севмашем" заключила компания бизнесмена Сергея Маслова Julesburg Corp с Британских Виргинских островов.

В конце 2013 года "Севмаш" отчитался об успешном проведении испытаний. Victoria доставили в Италию, но верфь ISA Yachts так и не приступила к работе, и в 2015 году корабль перевезли в Турцию.

Яхту Victoria достраивали на турецкой верфи AES Yachts, 24 июля 2019 года работы были завершены.