Politico: Западная ПВО превратила Киев в редкое безопасное место

Западная ПВО превратила Киев в редкое безопасное место в воюющей Украине. Сейчас в столице работает несколько видов противовоздушной защиты разного радиуса. Об этом сообщает Politico, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Как отмечает издание, оборона Киева сейчас усилена системами ближнего радиуса действия Gepard из Германии и системами ПВО ближнего действия Avenger из США, сбивающими дроны и крылатые ракеты.

"На средней дальности Украина использует MIM-23 Hawks производства США; NASAMS, разработку Raytheon и норвежской Kongsberg; и немецкий IRIS-t SLM. Дальнюю оборону обеспечивают американские системы Patriot PAC-3 и Eurosam SAMP/T, поставляемые Францией и Италией" , - говорится в сообщении.

По оценкам ООН в сентябре, в Киеве и окрестностях проживают почти 600 000 перемещенных лиц из других частей Украины. В других крупных городах также наблюдаются потоки внутренних беженцев: около полумиллиона находятся в Днепропетровской и Харьковской областях.

"Но столица не совсем безопасна, как показали атаки в эти выходные. Сирены воздушной тревоги все еще воют почти каждый день, и украинские власти призывают людей быть осторожными (пользоваться укрытиями - ред.)" , - подчеркнул в интервью изданию начальник Киевской городской военной администрации. Сергей Попко.

Издание отмечает, что россияне ежедневно бьют по Одессе и ее стратегическому порту, а также по Херсонской, Донецкой и Запорожской областям, из-за чего все еще массово страдают жители восточных и южных регионов Украины.