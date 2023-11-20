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ГУР заявило о поражении радиолокационных станций оккупантов в Брянской области

ГУР заявило о поражении радиолокационных станций оккупантов в Брянской области
Фото: Vitaly V. Kuzmin

В Курской области РФ были поражены две радиолокационные станции оккупационной армии - РЛС 55Ж6 "Небо" и, вероятно, "Гамма-С1Э".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"18 ноября 2023 года вблизи населенного пункта Дмитриев Курской области была обнаружена радиотехническая позиция врага. Поражение потерпели две дорогостоящие российские радиолокационные станции ― РЛС 55Ж6 "Небо" и, вероятно, "Гамма-С1Э", – говорится в сообщении.

Общие потери оккупантов уточняются.

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