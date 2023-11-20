В Венгрии установили билборды с Урсулой фон дер Ляен: реакция ЕС

В Еврокомиссии прокомментировали установленные в Венгрии билборды, направленные против президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает Европейская правда.

Об этом сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на ежедневном брифинге в Брюсселе.

"Я показал эти изображения президенту Еврокомиссии – она и бровью не повела. Была абсолютно невозмутимой" , – сказал он.

По его словам, "это происходит не впервые и, возможно, не в последний раз", и Еврокомиссии есть чем заняться, как то кризисы, которые нужно решать, и политика, которую нужно внедрять.

"Венгрия является частью Европы... Мы очень уверены, что внедряем политику, которая приносит пользу гражданам Венгрии" , — отметил Мамер.

На вопрос, какие профессиональные отношения у фон дер Ляйен с Алексом Соросом – сыном либерального финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса, который является постоянным объектом враждебности со стороны партии Орбана "Фидес" – который также изображен на билбордах, представитель Еврокомиссии ответил, что их нет.

Ранее сообщалось, что правящая партия Венгрии установила в понедельник билборды, которые направлены против президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.