Зеленский предложил ввести санкции на 50 лет к производителям оружия из РФ и Белоруси

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о секторальных санкциях к Российской Федерации и Республике Беларусь в оборонно-промышленной сфере. Ограничения будут действовать 50 лет, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит проект 10271.

Проектом предлагается утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 ноября 2023 года.

Согласно документу, планируется применить сроком на 50 лет следующие секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в РФ и РБ в оборонно-промышленной сфере: