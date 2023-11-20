Еще в три страны ЕС можно заказать доставку водительских прав "Укрпочтой"

С 20 ноября заказать международную доставку водительского удостоверения можно в Чехию, Германию и Италию. Ранее такая услуга была доступна только в Польше.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины.

Как заказать доставку

Эта опция актуальна для тех, кто хочет обменять свое удостоверение, полученное впервые на 2 года, а также в случае потери или повреждения документа и изменения персональных данных.

Заказ производится в несколько кликов. Для этого необходимо зайти в электронный кабинет водителя. После авторизации, указать причину обмена удостоверения, выбрать международную доставку и оплатить услугу. После обработки заявки готовый документ отправится на выбранный адрес.

Общая стоимость услуги составит ориентировочно 1300 грн.

Напомним, что Польша стала первой страной, в которую начали производить доставку водительских прав. С начала запуска, 16 октября, эту услугу заказали 1100 человек.

В дальнейшем планируется внедрять эту услугу в другие страны, ратифицировавшие Венскую конвенцию.