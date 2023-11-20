Остин в Киеве встретился с Зеленским
Министр обороны США Ллойд Остин в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Европейская правда.
Остин отметил, что для него эта встреча стала еще одной возможностью "подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов".
"Я имел честь встретиться с президентом Владимиром Зеленским сегодня в Киеве, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, будем продолжать поддерживать насущные потребности Украины на поле боя и долгосрочные оборонные потребности", – написал глава Пентагона.
Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев в понедельник утром с необъявленным визитом. В Минобороны США рассказали, что во время визита он обсудит обеспечение украинской армии на зимний период и на будущее от российских угроз.