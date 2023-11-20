Столтенберг заявил о подрывной деятельности РФ на Западных Балканах

Россия пытается подрывными действиями, направленными на разжигание сепаратистских настроений, расшатать и дестабилизировать ситуацию в странах Балканского полуострова, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает пресс-служба Североатлантического альянса.

Руководитель оборонного блока начал свой четырехдневный визит на Западные Балканы (19-22 ноября) с посещения Боснии и Герцеговины.

"Ваша безопасность важна для региона Западных Балкан и для Европы" , - заявил он на совместной пресс-конференции с председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Борьяной Кришто.

Также Столтенберг отметил, что союзники "решительно поддерживают"суверенитет и территориальную целостность этой страны.

Генсек НАТО также "выразил обеспокоенность по поводу сепаратистской и раскольнической риторики, а также вредоносного иностранного вмешательства, в том числе со стороны России, которое угрожает подорвать стабильность и затруднить реформы".

Столтенберг призвал "всех политических лидеров сохранять единство, строить национальные институты и достигать примирения".

Также он высказался об углублении политического и практического сотрудничества НАТО с Боснией и Герцеговиной, в том числе через штаб-квартиру Альянса в Сараево.

Поездка Столтенберга на Балканы

После Боснии и Герцеговины у генсека НАТО 20 ноября запланирован визит в Косово, где состоится ряд встреч с представителями власти.

Позже во вторник Столтенберг встретится в Сербии с президентом Александром Вучичем и премьер-министром Аной Брнабич. Затем он отправится в Республику Северная Македония, чтобы встретиться с президентом Стево Пендаровски и премьер-министром Димитаром Ковачевски.

В среду генеральный секретарь примет участие во встрече с лидерами стран НАТО из Албании, Хорватии, Черногории, Северной Македонии и Словении.

Ранее в сентябре президент Косово заявила, что власти Сербии пытаются дестабилизировать ситуацию на Западных Балканах, и хотят воспроизвести план, аналогичный российскому, что Кремль осуществлял против Украины в 2014 году.

Напомним, перед этим президент Северной Македонии Стево Пендаровский озвучил мнение, что РФ может попытаться разжечь войну на Балканах, чтобы отвлечь внимание от Украины.