WP: Остин в Киеве заверит в продолжении американской поддержки Украины

Министр обороны США Ллойд Остин, который прибыл в Киев на поезде из Польши ночью 20 ноября, заверит руководство Украины и украинцев в продолжении американской поддержки из оборонительной войны против России, "несмотря на растущее противодействие республиканцев в Конгрессе и неудачи на поле боя". Об этом пишет со слов анонимных компаньонов главы Пентагона в это поездке The Washington Post, сообщает Лига.net.

Несмотря на все эти "проблемы", заверили собеседники газеты, Вашингтон сможет продолжать отправлять помощь, в том числе оружие большей дальности и артиллерийские боеприпасы, "по крайней мере, в течение некоторого времени".

Высокопоставленный представитель Минобороны США утверждает, что у потребностей Израиля и Украины в их войнах против палестинских боевиков и российских оккупантов соответственно, "есть некоторое совпадения", но даже с учетом этого "сокращение возможностей [США поддерживать того и другого союзника] не происходит".

Помимо визита ради заверения в поддержке, чиновники Пентагона также надеются "узнать больше от украинских лидеров о том, как будет развиваться их стратегия против России сейчас, когда наступает зима".

Они ожидают, что Москва воспользуется холодным сезоном для перегруппировки сил и нанесения ударов по украинским электростанциям и другой гражданской инфраструктуре, как это было прошлой зимой.

Остин встретился с президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.