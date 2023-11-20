Россия выразила протест Финляндии из-за решения закрыть пункты пропуска на границе

Министерство иностранных дел России в понедельник вызвало посла Финляндии Антти Хелантерея и выразило ему протест из-за решения финских властей закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении российского МИД.

Российское внешнеполитическое ведомство утверждает, что закрытие пунктов пропуска из-за роста нелегальной миграции "является однозначно провокационным и явно идет в русле попыток еще больше обострить наши отношения".

Оно также возмутилось, что Финляндия приняла такое решение "поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной", и заявило о нарушении прав "десятков тысяч" россиян.

В прошлый четверг Финляндия решила закрыть пограничные пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала из-за всплеска нелегальной миграции. С субботы они закрыты для движения транспорта.

Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.

По данным СМИ, Финляндия в ночь на среду может закрыть остальные пункты пропуска, которые до сих пор работают на границе с РФ, из-за использования Россией нелегальных мигрантов в качестве оружия.