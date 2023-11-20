Премьер Испании объявил состав нового правительства: большинство сохранили должности

Премьер-министр Испании Педро Санчес, который на прошлой неделе получил парламентский мандат на формирование правительства, в понедельник объявил состав нового кабинета министров, где большинство чиновников сохранили ключевые должности, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает El Mundo.

Новое правительство Санчеса, как и предыдущее, будет иметь 22 министерских портфеля, несмотря на предыдущие обещания сократить состав кабмина. Большинство министерских портфелей – 12 – получат женщины, причем четыре из них будут также вице-премьерами.

Социалистическая рабочая партия испанского премьера, как и в предыдущем правительстве, будет контролировать ключевые министерства. Таким образом, на своих должностях остаются министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес и министр обороны Маргарита Роблес, а также руководители МВД и Министерства сельского хозяйства.

Пять министерских портфелей получает младший партнер социалистов – крайне левая партия Sumar Иоланды Диас. Ее представители получают, среди прочего, министерство здравоохранения и культуры (последнее несколько реорганизовали, передав полномочия по спорту в Минобразования).

Комментируя состав нового правительства, Педро Санчес подчеркнул, что оно будет иметь "заметный феминистический акцент", но при этом состоит из "людей, способных не только руководить, но и достигать договоренностей и объяснять их публично".

Напомним, на прошлой неделе лидер социалистов Испании получил поддержку большинства в парламенте для формирования нового правительства, заручившись поддержкой левых и сепаратистских партий.

Самой сложной была сделка с партией Junts, которую контролирует бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон. Лидер сепаратистов требовал амнистии для людей, привлеченных к ответственности за действия, связанные с попыткой провозглашения независимости Каталонии в 2017 году. В понедельник партия Санчеса подала законопроект о предоставлении амнистии этим людям.

Из-за спорного предложения сотни тысяч испанцев вышли на протесты, выступая против амнистии. Напряжение в испанском обществе сохраняется.