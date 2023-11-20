В РФ возможна тотальная мобилизация после президентских выборов – Данилов

Российская Федерация не отказывается от своей цели уничтожить Украину как государство, и готовится к продолжительной войне. Для этого Кремль может запустить тотальную мобилизацию после проведения президентских выборов в марте 2024 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства.

Украинский чиновник в ходе выступления на форуме Halifax International Security Forum отметил, что РФ смогла адаптироваться к ограничительным мерам, введенным западными странами в ответ на широкомасштабную военную агрессию против Украины, и постоянно вливает средства в свою оборонную сферу.

"Россия оказалась более устойчивой к западным санкциям, чем ожидалось. Экономика страны все больше переходит на военные рельсы. Возможна тотальная мобилизация после выборов 2024 года" , - сказал Данилов.

Также секретарь СНБОУ обратил внимание, что президентские выборы в РФ 17 марта следующего года станут "знаковой датой" для Кремля.

"После очередной интронизации Путина (российского диктатора Владимира Путина, - ред.) состоится цементирование режима, по сути, руки будут развязаны" , - заявил он.

Данилов в этом контексте добавил, что у Украины и мирового сообщества "есть 3-4 месяца для соответствующей подготовки".

Устранение угрозы РФ

По мнению секретаря СНБО, реальное будущее России "туманно", но в нынешнем имперском виде она будет представлять угрозу не только странам-соседям и Европе, но и мировому порядку.

"Мы считаем, что наиболее эффективным способом предотвращения повторной агрессии является контролируемая декомпозиция России на несколько частей. Ведь распад России автоматически приведет к демонтажу путинского режима, десуверенизации РФ, а также ее денуклеаризации и демилитаризации" , - объяснил чиновник.

При этом Данилов добавил, что сейчас предугадать все особенности и процессы будущей фрагментации России он затрудняется. Речь идет, в частности, о плане минимизации ядерных рисков и нераспространения оружия массового поражения, о потоках беженцев в случае гражданской войны, о политической стратегии взаимодействия с новыми территориальными образованиями на территории нынешней РФ.

"Но ответы на эти вопросы и решения должны быть найдены совместными усилиями и в самое ближайшее время" , - резюмировал он.

Мобилизация в России

По данным Главного управления разведки МОУ, в России продолжается проведение "скрытой" мобилизации на войну против Украины. Сейчас ее темпы составляют более 20 тысяч человек в месяц.

Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

Также российские захватчики серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, решение об объявлении официальной мобилизации в России ранее уже лежало на столе в Кремле, но его отложили, в частности, чтобы не распугать электорат перед президентским выборами весной 2024 года.