ОП: Государственной земли осталось более 500 тысяч гектаров

У государства точно есть более 500 тысяч гектаров земли сельскохозяйственного значения, сообщает Экономическая правда.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью ЭП.

На вопрос, сколько вообще осталось государственной земли, он ответил: "Более 500 тысяч гектаров".

По замечанию журналиста, что ранее представители власти публично называли другую цифру – около 750 тысяч га – чиновник добавил:

"Может, будет все 800 тысяч. Почему я говорю более 500 тысяч? Потому что я не уверен, это будет 650, 720 или 730. Есть земля на оккупированных территориях временно, сколько ее точно, я не понимаю. Какие-то земли могли успеть за эти полгода вывести, допускаю, что какие-нибудь десятки тысяч. Поэтому сейчас инвентаризация это все покажет" , - объяснил Шурма.

При этом он подчеркнул, что государство сможет получать более 3 млрд. гривен с этой земли.

"500+ тысяч га в общем точно будет. Мы хотим в течение полугода это все закончить. Я думаю, что первые аукционы по предоставлению земли в пользование будут в январе-феврале, потому что есть огромное количество технической работы, связанной с инвентаризацией, передачей этих земель.

Это не отдельные госпредприятия, это сотни государственных предприятий, сотни тысяч гектаров земли. И я сейчас с уверенностью могу сказать, что государство будет ежегодно получать миллиарды гривен. Это будет 3-4 или 6-8 прозрачных аукционов, которые все покажут", - резюмировал чиновник.

Напоминаем:

В июле Верховная Рада приняла закон, ограничивающий право аграрных госпредприятий почти бесплатно пользоваться государственной землей. Эти изменения позволят сдавать государственные гектары в аренду через электронные аукционы, а также привели к созданию Земельного банка на базе Фонда государственного имущества.

По данным, предоставленным ЭП, сейчас у государства есть 720 тыс га земли с/х значения (на всей территории Украины, включая временно оккупированные территории).

Самым большим пользователем остается НААН, у которой около 400 тыс га – то есть более половины. Вместе с тем, по данным собеседников ЭП, немалая часть земель Академии могла быть выведена, и сколько земель, где факто находятся в управлении структур НААН, доподлинно неизвестно.

В настоящее время ФГИ является вторым по размеру земельного банка управляющим государственной сельхозземлей.