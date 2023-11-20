Bloomberg: Турция, Румыния и Болгария приблизились к соглашению по разминированию Черного моря

Члены НАТО Турция, Румыния и Болгария приближаются к соглашению о создании совместных сил для очистки их частей Черного моря от мин, дрейфующих в результате российского вторжения в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

Заместители министров обороны трех стран встретятся в среду в Анкаре, чтобы окончательно согласовать детали создания подразделения по разминированию моря, сообщили три источника, знакомые с этим вопросом.

По словам одного из собеседников, неясно, будет ли подписано окончательное соглашение после двухдневной встречи.

Министерства обороны Турции, Румынии и Болгарии пока не комментировали эту информацию.

Встреча происходит через несколько дней после того, как командующий ВМС Турции адмирал Эрджумент Татлиоглу высказался против присутствия в Черном море военно-морских сил других союзников по НАТО, в том числе США, заявив, что они могут еще больше усилить напряженность в регионе.

В случае одобрения минно-тральные силы не будут считаться операцией НАТО, но станут первым крупным совместным действием черноморских союзников со времени, когда президент Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину в феврале 2022 года.

Коалиция должна быть полностью мирной и направлена на преодоление угрозы главному торговому маршруту, особенно для зерновозов и судов, занимающихся разведкой энергоресурсов в этом регионе. В то время как Татлиоглу заявил, что Турция способна обеспечить безопасность в Черном море, высокопоставленный чиновник Государственного департамента США подчеркнул необходимость "безопасного и взаимосвязанного Черноморского региона".

Напомним, в октябре танкер с нефтепродуктами под флагом Либерии наткнулся на мину в Черном море у берегов Румынии.

Перед этим турецкое грузовое судно 5 октября подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии, но осталось почти неповрежденным.

После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды обезвреживают мины, дрейфующие в их водах.