Минфин: Бюджетные расходы на оборону за 2023 год достигли 1,4 триллиона

Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,39 триллиона гривен за первые 10 месяцев 2023 года или 59,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В октябре бюджетные расходы на оборону составили – 135,8 млрд грн, в сентябре – 141,9 млрд грн.

Средства направили на:

денежное обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

медицинское обеспечение;

другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.

В Министерстве финансов напомнили, что расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует только за счет собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций.

Напомним:

В октябре 2023 года расходы общего фонда государственного бюджета составили 228,5 млрд грн, из которых 111,6 млрд грн были направлены на поддержку Вооруженных Сил Украины и зарплаты военнослужащих.