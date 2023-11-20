Кабмин утвердил финансовый план "Укрзализныци" на 2024 год: что известно

Кабмин утвердил финансовый план "Укрзализныци" на 2024 год - запланировано получить доход в целом объеме 103,2 млрд грн, в частности, чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) планируется в объеме 98,6 млрд грн. Убытки прогнозируются на уровне 12,6 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

По словам главы правления УЗ Евгения Лященко, в этом году финплан утвердили в рекордные сроки.

"Финплан на 2024 год не предусматривает привлечение средств из госбюджета, приоритет которого - финансирование обороноспособности страны. Нашей задачей и в дальнейшем будут оставаться стабильное обеспечение перевозок пассажиров и грузов в условиях военного времени и финансирование необходимых инвестиций для поддержки и восстановления железнодорожной инфраструктуры за счет собственных средств и привлеченных средств международных финансовых институтов.

Помимо прочего, финплан предусматривает повышение заработной платы железнодорожникам, которая на сегодня не соответствует их вкладу в обороноспособность и функционирование экономики Украины, если сравнивать с другими отраслями", - добавил Лященко.

При этом плановый объем платежей в государственный и местные бюджеты в 2024 году - 24 млрд грн, что на 5% больше, чем ожидается в 2023 году.

"Общие расходы запланированы в сумме 115,8 млрд грн, в частности, предусмотрен рост себестоимости реализованной продукции на 13%, главным образом за счет необходимости повышения заработной платы и повышения тарифов на электроэнергию. EBITDA запланирована на уровне 11,8 млрд грн. Индекс рентабельности EBITDA составит 12%.

В следующем году ожидается доход от грузовых перевозок в объеме 80,1 млрд грн и от пассажирских перевозок - 9,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

"Указанный финплан был сформирован и представлен на рассмотрение еще в третьем квартале этого года, когда была полностью заблокирована работа портов. Сейчас мы уже разработали свои предложения выхода на безубыточность.

В частности, учитывая тенденцию двух предыдущих месяцев этого года, сделан более оптимистичный репрогноз по грузоперевозкам. Также планируем унификацию тарифов: сделать их более прозрачными и привести к европейской модели. Продолжаем и в дальнейшем работу по оптимизации расходов", - пояснил руководитель УЗ.

В целом в соответствии с утвержденным финпланом убытки прогнозируются на уровне 12,6 млрд грн, которые будут покрыты за счет разработанного плана выхода на безубыточность, добавили в УЗ.

"Освоение капитальных инвестиций запланировано в размере 38 млрд грн. Эти средства, в частности, будут направлены на восстановление поврежденной врагом инфраструктуры и развитие переходов со странами ЕС" , - резюмировали в компании.

Напомним:

30 декабря 2022 года Кабмин утвердил консолидированный финплан "Укрзализныци" на 2023 год. Согласно этому плану, "Укрзалізниця" ожидала в 2023 году убытков в размере 20,2 млрд грн из-за большой социальной нагрузки и ограничений на грузоперевозки.

В 2022 году "Укрзализныця" понесла убытки в размере 10,8 млрд грн. Убыток от пассажирских перевозок составил 13,3 млрд грн, что означает, что другие сегменты компании, такие как грузовые перевозки, получили прибыль в размере 2,5 млрд грн.

В сентябре 2023 года Лященко заявил, что "Укрзализныця" выходит на безубыточность и завершит 9 месяцев 2023 года с прибылью.