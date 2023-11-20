Зеленский: США выделили новый пакет военной помощи для Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки выделили новый пакет военной помощи для Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит его вечернее обращение.

По словам президента, во время его встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином была обсуждена ситуация на поле боя и его перспективы. В частности, как можно усилить оборону и контрнаступление Украины.

"Есть новый оборонный пакет для нашего государства от Соединенных Штатов. Я благодарен. В частности, будет больше артиллерии – снарядов, которые нужны именно сейчас" , – сказал президент.

Кроме того, поднимались вопросы действий Украины в Черном море и защита коридора, по которому Украина экспортирует товары.

"Свобода мореходства является фундаментальной ценностью для всего мира, и Украина доказала здесь, в Черном море, что мы способны выгонять агрессора из акватории, которую он так хотел сделать мертвой" , - подчеркнул президент.

Зеленский обратился к партнерам Украины и поблагодарил их за поддержку и помощь в восстановлении международного права на украинской земле.

"Нормальная жизнь в мире во многом зависит именно от того, сильна ли Америка в защите жизни. И мир видит эту силу в помощи Украине" , - сказал он.

Визит главы Пентагона в Украину

Глава Минобороны США 20 ноября приехал в Украину в преддверии нового заседания в формате "Рамштайн". Новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится уже в эту среду, 22 ноября.

В Пентагоне сообщили, что Остин во время визита в Киев проведет переговоры на высоком уровне с украинским руководством. В частности, он намерен обсудить партнерство между странами и военную помощь ВСУ.

Военная помощь от США

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украины и Израиля. Впоследствии Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна". По данным Politico, именно споры о границах в Конгрессе США поставили под угрозу помощь Украине.