СМИ: Польские фермеры присоединятся к протесту перевозчиков на границе с Украиной

Забастовка польских дальнобойщиков на границе с Украиной грозит распространиться на группу фермеров, которые планируют присоединиться к протесту на еще одном пункте пропуска, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

Около 100 фермеров из ассоциации "Преданное село" планируют провести трехдневную акцию протеста на пункте пропуска "Медика" в четверг, сообщил агентству Лукаш Мартин, один из ее организаторов.

"Фермеры были первой группой, которая пострадала. Теперь пострадали транспортные компании, вопрос в том, кто будет следующим", – сказал он.

Члены Международного союза автомобильного транспорта, отраслевой группы, из Венгрии, Польши, Словакии, Чехии и Литвы обратились в письме к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой пересмотреть соглашение, которое позволяет либерализацию движения с Украиной, срок действия которого истекает в июне 2024 года.

В четверг Еврокомиссия заявила, что любое повторное введение разрешений или квот на автомобильные перевозки из Украины является юридически невозможным, поскольку это нарушило бы действующее соглашение между ЕС и Киевом.

ЕС разрешил украинским перевозчикам перевозить товары без получения разрешений, чтобы облегчить и ускорить поток грузов во время войны.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил в Facebook после посещения пунктов пропуска "Рава-Русская" и "Краковец", что на обоих переходах было не более 15 протестующих, которые фактически удерживали границу в заложниках.

"Очевидно, что заверения относительно беспрепятственного пропуска гуманитарной помощи и опасных грузов не выполняются. Мы видели многочисленные случаи, когда в очередях стоят цистерны с горючим и гуманитарная помощь. Мы передали эту информацию польским коллегам и ждем ответа", – заявил Деркач.

Польские перевозчики с 6 ноября продолжают блокировать другие три пограничных перехода с Украиной – "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова", "Рава-Русская – Гребенне".

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры накануне совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало штаб помощи, чтобы обеспечить заблокированных украинских водителей едой, питьевой водой, медикаментами и топливом.