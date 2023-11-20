Ситуация на фронте 20 ноября: вечерня сводка Генштаба ВСУ

На Лиманском направлении в течение суток российские оккупанты не вели штурмовых действий, однако на Бахмутском — Силы обороны Украины отразили 19 вражеских атак, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 20 ноября.

В течение суток произошло 54 боевых столкновения. Враг нанес 3 авиационных удара, совершил 12 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Костобобров Черниговской области и Середина Буда Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тимоновичи, Карповичи, Гремяч Черниговской области; Веселовка, Константиновка, Волфино, Ходыно Сумской области; Червоная Заря, Плетеновка, Землянки, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито 10 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Клещиевки, Андреевки и восточнее Южного Донецкой области, где наши воины отразили 19 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, Степного и Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отражены 7 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отразили 10 атак. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия западнее Старомайорского Донецкой области, где нашими защитниками отбиты 2 атаки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Волшебное, Малая Токмачка, Работино, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Софиевка Херсонской области и Херсон.

В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника.