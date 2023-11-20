Воздушные Силы предупредили об атаке российских беспилотников с юга
Воздушные Силы ВСУ сообщили об атаке российскими беспилотниками с юга и угрозе для Запорожской и Днепропетровской областей, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сообщение Воздушных Сил ВСУ.
"Атака "Шахедов" с юга! Угроза применения вражеских ударные БпЛА для Запорожской, Днепропетровской областей!
В случае объявления тревоги в вашей области - направляйтесь в укрытие".
В то же время была объявлена воздушная тревога в Запорожской области.
Предыстория:
- В ночь на 19 ноября силы противовоздушной обороны сбили над Украиной 15 из 20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".