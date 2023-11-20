Госспецсвязи отреагировала на подозрение экспредседателю Щиголю

Госспецсвязи отреагировала на подозрение экспредседателю Юрию Щиголю и заявила, что все закупки с 2020 года проводились с соблюдением законодательства. Ведомство призывает воздержаться от обвинений должностных лиц до решения суда, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в официальном заявлении Государственной службы специальной связи.

Там отметили, что закупки в сфере защиты государственных реестров являются "сложными, а их анализ требует подготовки и понимания".

Госспецсвязи готова предоставить все необходимые разъяснения антикоррупционным детективам в любом формате и предоставила необходимую для расследования информацию.

Напомним:

20 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в завладении свыше 62 миллионов гривен государственных средств.

Следствие выяснило, что в течение 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения.

В этот же день Кабинет Министров уволил с должностей главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктора Жору.