Главы МИД Украины и Танзании впервые провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Украины впервые в истории провел телефонный разговор с министром иностранных дел Танзании Дженуари Макамбой, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал МИД.

По данным ведомства, разговор состоялся в понедельник, 20 ноября.

Дипломаты обсудили глобальную продовольственную безопасность, а также идеи развития двустороннего сотрудничества и углубления связей Украины с африканскими странами.

Напомним, недавно Кулеба посетил Южно-Африканскую Республику. Это был первый визит украинского главы МИД в ЮАР за 25 лет. Также Украина планирует открыть собственное посольство в Танзании.

Отношения Украины с Африкой

Напомним, еще в августе этого года Кулеба заявил о намерении Украины наладить отношения со странами Африки. Таким образом, наше государство хочет помочь им освободиться от власти Кремля.

Он отмечал, что этот континент "нуждается в системной и долгосрочной работе" Украины.