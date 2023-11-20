В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине
Министерство обороны США детализировало содержание нового пакета военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится на сайте Пентагона.
Согласно сообщению, в пакет помощи вошли одна реактивная систем залпового огня HIMARS и дополнительные боеприпасы к ней, зенитные ракеты Stinger, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4.
Также Украина получит более трех миллионов патронов для стрелкового оружия, боеприпасы для обезвреживания препятствий, зимнее снаряжение и запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Пентагон отдельно подчеркнул, что военная помощь Украине является "разумной инвестицией в нашу национальную безопасность", и призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование, о котором просит Белый дом, чтобы США могли осуществлять ее и в дальнейшем.
Последний раз Соединенные Штаты объявляли об отправке в Украину очередного пакета военной помощи в начале ноября. Тогда речь шла об отправке вооружения на сумму 125 миллионов долларов и заказ на дополнительные 300 миллионов долларов.
Администрация Джо Байдена все еще имеет около пяти миллиардов долларов из утвержденного в прошлом году Конгрессом бюджета на оказание военной помощи из американских запасов.
Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины.
Лидеры Конгресса США надеются до Рождества мобилизовать голоса для дополнительной военной помощи для Украины и Израиля, а также для совершенствования иммиграционной системы.