Залужный и Умеров провели встречу с главой Пентагона и командующим ВС США
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров провели встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином и командующим ВС США в Европе Кристофером Каволи, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили Залужный и Умеров в Facebook.
"Доложил об обстановке на фронте. Подробно обсудили общие планы в краткой, средней и долгосрочной перспективах. Отдельно остановились на потребностях и технологических решениях, которые усилят наши возможности на поле боя" - рассказал Залужный.
По словам Умерова, на встрече также обсудили вступление в Украину в НАТО.
Что предшествовало:
- Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев в понедельник утром с необъявленным визитом.
- Он во время визита в Киеве объявил о пакете помощи Украине на 100 миллионов долларов, где будут артиллерийские боеприпасы и дополнительные перехватчики для ПВО.
- Министерство обороны США детализировало содержание нового пакета военной помощи Украине в сумме 100 миллионов долларов. В него вошли одна реактивная система залпового огня HIMARS и дополнительные боеприпасы к ней, зенитные ракеты Stinger, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4.
- Также Украина получит более трех миллионов патронов для стрелкового оружия, боеприпасы для обезвреживания препятствий, зимнее снаряжение и запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.