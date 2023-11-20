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Лубинец рассказал, сколько мирных жителей Украины убила Россия

Лубинец рассказал, сколько мирных жителей Украины убила Россия
Фото: Facebook

За время войны с Россией погибли почти 10 тысяч мирных жителей, из них 510 — дети, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на встрече с депутатами Бундестага.

"Война России против Украины унесла жизни почти 10 тысяч мирных жителей, еще около 18 тысяч получили ранения", — сказал он.

Лубинец добавил, что в российская армия в Украине "убила 510 детей, 1143 получили ранения, 2127 числятся пропавшими без вести, 13 пострадали от сексуального насилия и почти 20 тысяч детей РФ депортировала или принудительно переместила".

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