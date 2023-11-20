ОВА: Россияне 13 раз обстреляли приграничье Сумщины, зафиксировано 88 взрывов
Россияне за 20 ноября совершили 13 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 88 взрывов, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Сумская ОВА.
Обстрелы подверглись Белопольская, Юнаковская, Хотинская, Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская громады.
- Шалыгинская громада: враг избивал из артиллерии (30 взрывов).
- Эсманская громада: произведен артиллерийский обстрел (20 взрывов).
- Хотинская громада: были минометные обстрелы (16 взрывов).
- Середино-Будская громада: зафиксирован авиационный обстрел НАР с вертолета (6 взрывов).
- Белопольская громада: осуществлен минометный (5 взрывов) и гранатометный (7 взрывов).
- Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва).