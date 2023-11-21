ISW: На границе с Финляндией РФ повторяет сценарий "миграционного кризиса"

По мнению специалистов Института изучения войны (ISW), Россия применяет тактику гибридной войны на финской границе, повторяя сценарий "миграционного кризиса" на границе Польши с Беларусью и пытаясь дестабилизировать НАТО, сообщает Украинская правда.

В отчете говорится о том, что Россия, вероятно, применяет известную тактику гибридной войны, чтобы искусственно создать миграционный кризис на финской границе.

Финские власти закрыли четыре пункта пропуска на юго-восточной границе Финляндии с Россией 18 ноября после того, как финская пограничная служба сообщила, что с сентября 2023 года к финской границе из России прибыло около 300 искателей убежища, преимущественно из Ирака, Йемена, Сомали и Сирии.

Финское издание Iltalehti сообщило 20 ноября, что власти Финляндии рассматривают возможность закрытия всей границы с Россией в ночь на 21 ноября.

"Маловероятно, что эти мигранты продолжали бы оставаться на финской границе при минусовых температурах по собственному желанию после того, как пограничники не пустили их на территорию Финляндии, и это дает основания предположить, что, скорее всего, Россия причастна к этой ситуации" , - отмечают эксперты.

Эксперты напоминают, что Кремль отверг обвинения Финляндии о причастности России к созданию искусственного наплыва мигрантов.

"Очевидная тактика гибридной войны России на российско-финской границе похожа на создание Россией и Беларусью миграционного кризиса на польской границе в 2021 году и, вероятно, так же направлена на дестабилизацию НАТО" , - подчеркивают аналитики.

В ISW отмечают, что ранее институт оценивал, что Кремль позволил или, возможно, непосредственно контролировал искусственное создание Беларусью миграционного кризиса на границе с Польшей в 2021 году.