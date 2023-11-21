ISW: ВСУ продвигаются на левобережье Херсонщины, возле Крынок идут бои
Специалисты Института изучения войны (ISW) сообщают о дальнейшем продвижении Сил обороны на левом берегу Днепра, и что возле Крынок продолжаются бои, сообщает Украинская правда.
Согласно проанализированным данным института, украинские силы продолжили операции на восточном (левом) берегу Днепра Херсонской области 20 ноября и, по сообщениям, продвинулись вперед.
Российские военные блогеры утверждают, что украинские силы расширили зону своего контроля в западной части Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр), и что вблизи населенного пункта продолжаются бои.
Геолокационные кадры, опубликованные 20 ноября, показывают, что российские войска продолжают наносить удары термобарическими боеприпасами из ТОС-1А по украинским силам, действующим вблизи Крынок.
Также российские военные блогеры говорят, что украинские войска атаковали в направлении Поймы (12 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр) и Песчановки (13 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр).
Российские войска продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная 20 ноября и несколько продвинулись вперед вблизи Кременной.
Украинские военные источники сообщили 20 ноября, что украинские силы продолжили успешные штурмовые действия к югу от Бахмута.
Российские войска продолжили наступательные операции на Бахмутском направлении 20 ноября и, по сообщениям, продвинулись на юго-запад от Бахмута.
Ключевые выводы ISW за 20 ноября
- Россия, похоже, применяет известную тактику гибридной войны для искусственного создания миграционного кризиса на финской границе.
- Очевидная тактика гибридной войны России на российско-финской границе похожа на создание Россией и Беларусью миграционного кризиса на польской границе в 2021 году и, вероятно, так же направлена на дестабилизацию НАТО.
- По сообщениям, Министерство обороны России начало открытый набор в российский "Африканский корпус", призванный заменить операции "ЧВК Вагнер" в Африке, после того, как попытки МО РФ напрямую завербовать бывших сотрудников "вагнеровцев" оказались неудачными.
- Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров продолжает пытаться выделиться в российском информационном пространстве, нарушая общепринятые границы между главами субъектов РФ и президентом России Владимиром Путиным.
- Во время визита министра обороны США Ллойда Остина в Киев 20 ноября Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета помощи в сфере безопасности.
- Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области, несколько продвинувшись вперед на некоторых направлениях.
- Украинский чиновник сообщил, что Украина успешно вернула 45 украинских детей, которых российские власти принудительно депортировали в Россию в течение последних шести месяцев.