Курс валют НБУ на 21 ноября

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Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 21 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 20 ноября, понизился до уровня 36.05 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 14 коп до 39.40 за 1 евро.

Курс рубля повысился на 2 коп до 4.07 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 44.96 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 6 коп до 40.77 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 4 коп до 9.01 за 1 польский злотый.