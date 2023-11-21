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Курс валют НБУ на 21 ноября

Курс валют НБУ на 21 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 21 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 20 ноября, понизился до уровня 36.05 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 14 коп до 39.40 за 1 евро.

Курс рубля повысился на 2 коп до 4.07 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 44.96 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 6 коп до 40.77 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 4 коп до 9.01 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.049600 --0.09
EUR Евро 39.398600 +0.14
RUB Рубль 0.406750 +0.002
GBP Фунт стерлингов 44.957500 +0.04
CHF Швейцарский франк 40.768600 +0.057
PLN Польский злотый 9.014400 +0.044

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