Курс валют НБУ на 21 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 21 ноября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 20 ноября, понизился до уровня 36.05 за 1 доллар.
Курс евро вырос на 14 коп до 39.40 за 1 евро.
Курс рубля повысился на 2 коп до 4.07 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 44.96 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 6 коп до 40.77 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 4 коп до 9.01 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.049600
|EUR
|Евро
|39.398600
|RUB
|Рубль
|0.406750
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.957500
|CHF
|Швейцарский франк
|40.768600
|PLN
|Польский злотый
|9.014400