Силы ПВО ночью сбили 10 "Шахедов" и ракету "Искандер-К" – Генштаб
В ночь на 21 ноября российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами и беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 "Шахедов" и ракету "Искандер-К".
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
Россияне применили 4 зенитных управляемых ракеты С-300, крылатую ракету "Искандер-К" и 11 ударных беспилотников типа Shahed-136/131.
"Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена крылатая ракета "Искандер-К" и 10 ударных БпЛА", – говорится в сообщении.
Отмечается, что разрушения и повреждения получили Центральная городская больница в городе Селидово Донецкой области, здание шахты "Котляревская" и другая гражданская инфраструктура.