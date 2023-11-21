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Силы ПВО ночью сбили 10 "Шахедов" и ракету "Искандер-К" – Генштаб

Силы ПВО ночью сбили 10 "Шахедов" и ракету "Искандер-К" – Генштаб
Фото: twitter.com/DefenceU

В ночь на 21 ноября российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами и беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 "Шахедов" и ракету "Искандер-К".

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Россияне применили 4 зенитных управляемых ракеты С-300, крылатую ракету "Искандер-К" и 11 ударных беспилотников типа Shahed-136/131.

"Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена крылатая ракета "Искандер-К" и 10 ударных БпЛА", – говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушения и повреждения получили Центральная городская больница в городе Селидово Донецкой области, здание шахты "Котляревская" и другая гражданская инфраструктура.

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