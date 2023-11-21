В Киеве с визитом министр обороны Германии Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Украину с необъявленным визитом. Он приехал в Киев на поезде рано утром во вторник, 21 ноября, сообщает Deutsche Welle.

В министерстве обороны Германии целью визита назвали подтверждение поддержки Украины со стороны Берлина. Основными темами поездки станут обучение украинских солдат и военная помощь Киеву.

На вторую половину дня запланированы переговоры Писториуса с его украинским коллегой Рустемом Умеровым, а также с президентом Владимиром Зеленским. Помимо политических переговоров в программу визита включены возложение венков на площади Независимости (майдан Незалежности), где десять лет назад начались проевропейские протесты, а также посещение украинского военного учебного центра.

#EIL

Um exakt 5:00 Uhr Ortszeit ist Bundesverteidigungsminister Boris #Pistorius heute Morgen zu seinem zweiten Amtsbesuch in Kiew eingetroffen. @BILD pic.twitter.com/NjtpT0gr81 — Julian Röpcke???????? (@JulianRoepcke) November 21, 2023

Это второй визит Писториуса в Киев с момента вступления в должность министра обороны в январе текущего года. Предыдущий раз он был в Украине в феврале.

Накануне в столице Украины побывал глава Пентагона Ллойд Остин. Он заверил Киев в том, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину в ее оборонительных действиях против российской агрессии, "несмотря на растущее противодействие республиканцев в Конгрессе и неудачи на поле боя".