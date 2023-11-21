Россия потеряла за сутки более 600 военных – Генштаб
За прошедшие сутки Россия потеряла на войне против Украины более 600 военных, 6 бронемашин, 4 артиллерийские системы, 7 беспилотников и другую военную технику.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 319 820 (+610) человек,
- танков − 5 439 (+0) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 10 174 (+6) ед,
- артиллерийских систем − 7 752 (+4) ед,
- РСЗО − 899 (+0) ед,
- средств ПВО − 588 (+0) ед,
- самолетов − 323 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 771 (+7) ед,
- крылатых ракет − 1 564 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 10 134 (+7) ед,
- специальной техники – 1098 (+1) ед.