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Россия потеряла за сутки более 600 военных – Генштаб

Россия потеряла за сутки более 600 военных – Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Россия потеряла на войне против Украины более 600 военных, 6 бронемашин, 4 артиллерийские системы, 7 беспилотников и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 319 820 (+610) человек,
  • танков − 5 439 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 10 174 (+6) ед,
  • артиллерийских систем − 7 752 (+4) ед,
  • РСЗО − 899 (+0) ед,
  • средств ПВО − 588 (+0) ед,
  • самолетов − 323 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 771 (+7) ед,
  • крылатых ракет − 1 564 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 134 (+7) ед,
  • специальной техники – 1098 (+1) ед.

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