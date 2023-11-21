Зеленский: РФ хочет отстранить меня от власти до конца года
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет отстранить его от должности президента Украины до конца 2023 года, для чего придумала план дестабилизации под условным названием "Майдан-3". Об этом Зеленский сказал в интервью таблоиду "The Sun", сообщает Украинская правда.
"Последняя информация: они очень хотят – есть план "Майдан-3", чтобы сменить президента (Украины) – возможно, не через убийство, а через смену (власти – ред.).
Они будут использовать любые инструменты, которые они имеют. Идея заключается в том, чтобы до конца этого года осуществить новую операцию, которая даже имеет имя... Знаете, мы можем с этим жить", – сообщил президент.
Напомним, 16 ноября Владимир Зеленский в разговоре с группой журналистов заявил, что Москва стремится посеять раскол в украинском обществе, создать "хаос" внутри страны и устранить президента – по данным разведки, этот план в России называют "Майдан 3".