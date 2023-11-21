Россияне ударили по шахте и больнице на Донетчине: есть погибший

Ночью российские войска нанесли ракетные удары по Селидову в Донецкой области. В результате обстрелов получили повреждения больница и шахта. По меньшей мере, один человек погиб.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Первые две ракеты около 23:30 попали по территории больницы города Селидово. Повреждены 2 здания медучреждения, 6 гражданских получили ранения.

Под завалами могут быть пострадавшие, поисковые работы продолжаются.

Через несколько минут после этого оккупанты нанесли еще два ракетных удара по шахте. Один работник предприятия погиб.

Повреждены 4 здания, 19 транспортных средств, линия электропередач. 39 горняков оказались заблокированы под землей. По состоянию на данный момент все шахтеры подняты на поверхность.