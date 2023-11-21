В одной из воинских частей на Черниговщне выявили убытков на 40 млн грн – Минобороны
Аудит Минобороны выявил нарушения в одной из воинских частей в Черниговской области почти на 40 миллионов гривен. В результате чего начато уголовное производство. Об этом заявили в министерстве обороны Украины, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Так, Служба внутреннего аудита Минобороны в сотрудничестве с правоохранительными органами провела проверку одной из воинских частей в Черниговской области.
В результате чего аудиторы установили нарушения, повлекшие ущерб государству на сумму 38,8 млн грн.
В частности, самое масштабное из четырех нарушений - безосновательное завышение стоимости приобретенных в 2022 году генераторов, что повлекло 37,1 миллиона гривен убытков.
Аудит установил, что должностные лица воинской части заключали дополнительные соглашения с поставщиками, что существенно изменяло условия договора. Из-за этого они закупили на 163 генератора меньше установленной потребности.
Причем в период с октября 2022 года по апрель 2023 года, когда генераторы были критически нужны военным, большинство из них в воинские части не поставлялись, а накапливались на складах. Доля выданных генераторов для использования не превысила 15% от закупленных.
Также установлены другие нарушения на общую сумму 1,7 миллиона гривен. В ходе проверки Службы внутреннего аудита Минобороны установлены факты препятствования действиям аудиторов.
Относительно нарушений должностных лиц - в частности командира воинской части - приведших к потерям из государственного бюджета, Минобороны уже передало информацию правоохранителям.