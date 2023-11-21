Поставки снарядов в Украину из США упали почти на треть – источники

Поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО в Украину сократились "более чем на 30%" с тех пор, как в прошлом месяце началась война Израиля против ХАМАСа в Секторе Газа. Об этом сообщает издание ABC News, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в публикации, 155-мм артиллерийские снаряды, возможно, являются самыми важными боеприпасами для Украины в ее борьбе с вторгшимися российскими войсками, а часть американских запасов, предназначавшихся для Украины, были перенаправлены в Израиль.

Официальные лица США за последние недели несколько раз заявляли, что поставки боеприпасов Израилю не окажут никакого влияния на войну в Украине.

"Они (официальные лица США) говорили нам, что это не повлияет на обязательства (США), но это повлияло" ,﻿ - сказал ABC News анонимный украинский чиновник.

Чиновник сообщил, что запасы этих жизненно важных артиллерийских снарядов составляют "около 60-70% общих поставок".

Однако высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что сокращение боеприпасов "не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в секторе Газа". Президентские пакеты полномочий по сокращению запасов "начинают составляться за несколько недель до этого, поэтому нет никакой связи между тем, что происходит в Секторе Газа, и тем, что происходит в Украине", сказал чиновник.

Визит главы Пентагона в Киев

Во время своей поездки в Украину глава Пентагона Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи Украине в области безопасности на сумму 100 млн долларов, который включал неустановленное количество 155-мм артиллерийских снарядов стандарта НАТО. Последний пакет военной помощи США формируется за счет существующего финансирования, которое уже одобрено Конгрессом. Однако эта сумма денег уже на исходе.

В конце прошлого месяца представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что он "уверен", что Соединенные Штаты смогут "продолжать поддерживать как Украину, так и Израиль".

Как отмечается в публикации, несмотря на получение широкого спектра вооружений от западных партнеров, Россия имеет ключевые преимущества на поле боя, такие как большая артиллерийская огневая мощь, больше взрывоопасных ударных беспилотников и более совершенных типов, а также большее количество истребителей и ударных вертолетов.

В последние недели российские войска пытались перехватить инициативу на поле боя, нанося значительные удары по украинским позициям на востоке Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist недавно заявил, что война "зашла в тупик".

Выступая в понедельник в Киеве, глава Пентагона Остин настаивал на том, что украинские войска "будут иметь средства… для успешного ведения боевых действий в зимнее время".

Однако украинский чиновник, анонимно говоривший с ABC News, выразил реальную обеспокоенность по поводу поставок оружия США в свете разногласий в Конгрессе.

"У нас большие проблемы… основные боеприпасы не поступают" , - сказал чиновник.

Он предупредил, что Украина рискует потерять свои позиции на поле боя "очень дорогой ценой".