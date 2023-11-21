Зеленский рассказал, сколько покушений пережил с начала вторжения

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с начала широкомасштабного вторжения РФ спецслужбы предупредили как минимум 5-6 покушения на его жизнь. Об этом он заявил в интервью британской газете The Sun, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Как отметил Зеленский, первый случай попытки группы диверсантов противника его ликвидации "был очень интересным", а к остальным покушениям президент уже смог адаптироваться.

"Люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как COVID. А потом это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение" , - объяснил он.

Попытки ликвидации Зеленского

В публикации указывается, что специальные отряды российских военных десантировались в Киеве с целью ликвидации Зеленского в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале прошлого года. Тогда охрана президента загородила его Офис импровизированными баррикадами, а также использовали куски фанеры. Ближайшим помощникам главы государства передали бронежилеты и оружие.

Когда чиновники из США и Великобритании предложили Зеленскому вывезти его из украинской столицы, Зеленский отреагировал на такую инициативу фразой "Мне нужны боеприпасы, а не такси".

Также в материале говорится, что во время отражения попыток российских захватчиков прорваться в Киев, Зеленский вышел за пределы территории Офиса, чтобы записать видео и показать, что руководство страны остается в столице.

Сейчас президент отмечает, что РФ все еще "очень хочет" свергнуть его с власти.

По словам одного из помощников Зеленского, в течение первых нескольких недель широкомасштабной войны на него было совершено как минимум десять покушений.

Как пишет The Sun, в августе 2023 года украинские спецслужбы рассказали и предотвращении сговора противников с целью ликвидации Зеленского - тогда оккупанты намеревались нанести по Николаеву авиаудар во время поездки президента в этот город.