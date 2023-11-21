Игнат: Нужно больше мобильных групп ПВО для борьбы с "Шахедами"

Мобильные огневые группы играют важную роль в защите воздушного пространства Украины, и увеличение их количества необходимо. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"С "Шахедами" надо бороться всем тем, что имеем. Поэтому увеличение количества мобильных огневых групп актуально. Это такая необходимость, которая позволяет нам лучше хранить наши объекты и... зенитные управляемые ракеты, которые нам крайне нужны для сдерживания российской авиации на подступах к подконтрольным Украине территориям" , – сказал Игнат.

По его словам, Украина эффективно использует средства и силы для защиты неба. Ярким доказательством этого является уничтожение этой ночью 9 из 10 беспущенных врагом Shahed-131/136, к чему активно были привлечены мобильные огневые группы.

"Средств крайне недостаточно для того, чтобы защитить наше государство. Поэтому идет на такие шаги военное и военно-политическое руководство государства, чтобы обеспечивать максимально подразделения пикапами, пулеметами и дополнительным оборудованием, чтобы повысить эффективность мобильных огневых групп. Радиус их применения небольшой - это 1-2 километра для того, чтобы прицельно попасть по "Шахеду" , - заметил спикер.

Он отметил, что существующие в Украине комплексы ПВО западного производства эффективны и не дают шансов противнику, но таких средств недостаточно, хотя "есть хорошие, положительные сигналы Запада о том, что мы будем получать дополнительные системы".