Какие авто из США чаще всего покупали украинцы: топ октября

В октябре в Украине было зарегистрировано более 3 тысяч подержанных легковушек, изготовленных в США. Это составляет 14% от всех впервые зарегистрированных в октябре подержанных авто.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Наибольшая доля из этого количества (42%) – машины с бензиновыми двигателями. Почти 38% – электромобили. Гибридным и с ГБО авто принадлежит по 7%. Дизельные авто охватили 6% этого сегмента авторынка.

В ТОП-5 подержанных авто, произведенных в США, попали:

Tesla Model 3 – 433 ед.; Tesla Model Y – 226 ед.; Tesla Model S – 192 ед.; Ford Escape – 182 ед.; Jeep Cherokee – 170 ед.

Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнившим в октябре 2023 года украинский автопарк, составляет 5,5 лет.