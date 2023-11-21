Какие авто из США чаще всего покупали украинцы: топ октября
В октябре в Украине было зарегистрировано более 3 тысяч подержанных легковушек, изготовленных в США. Это составляет 14% от всех впервые зарегистрированных в октябре подержанных авто.
Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".
Наибольшая доля из этого количества (42%) – машины с бензиновыми двигателями. Почти 38% – электромобили. Гибридным и с ГБО авто принадлежит по 7%. Дизельные авто охватили 6% этого сегмента авторынка.
В ТОП-5 подержанных авто, произведенных в США, попали:
- Tesla Model 3 – 433 ед.;
- Tesla Model Y – 226 ед.;
- Tesla Model S – 192 ед.;
- Ford Escape – 182 ед.;
- Jeep Cherokee – 170 ед.
Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнившим в октябре 2023 года украинский автопарк, составляет 5,5 лет.