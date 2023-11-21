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Какие авто из США чаще всего покупали украинцы: топ октября

Какие авто из США чаще всего покупали украинцы: топ октября
Фото: Pixabay

В октябре в Украине было зарегистрировано более 3 тысяч подержанных легковушек, изготовленных в США. Это составляет 14% от всех впервые зарегистрированных в октябре подержанных авто.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Наибольшая доля из этого количества (42%) – машины с бензиновыми двигателями. Почти 38% – электромобили. Гибридным и с ГБО авто принадлежит по 7%. Дизельные авто охватили 6% этого сегмента авторынка.

В ТОП-5 подержанных авто, произведенных в США, попали:

  1. Tesla Model 3 – 433 ед.;
  2. Tesla Model Y – 226 ед.;
  3. Tesla Model S – 192 ед.;
  4. Ford Escape – 182 ед.;
  5. Jeep Cherokee – 170 ед.

Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнившим в октябре 2023 года украинский автопарк, составляет 5,5 лет.

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