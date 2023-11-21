Зеленский в годовщину Евромайдана: Делаем все, чтобы стать частью ЕС
В 10-ю годовщину начала Революции достоинства президент Владимир Зеленский заверил, что усилия Украины на пути к ЕС должны непременно завершиться полноправным членством. Об этом президент сказал в обращении по случаю Дня достоинства и свободы.
Глава государства отметил, что позади у нашего народа – "большой отрезок пути, который мы уже преодолели".
"Позади меня сегодня – флаги Украины и Европейского Союза. И сегодня у нас есть право сказать: это не просто украшение площади, декорация, фикция, а реальный символ неотъемлемости Украины от Европы, право на которую все это время доказывают украинская нация и Украинское государство.
Год за годом, шаг за шагом мы делаем все, чтобы в кругу звезд на флаге ЕС, символизирующем единство народов Европы, сияла и наша звезда. Звезда Украины", – отметил президент.
Зеленский добавил, что 20 лет назад членство в ЕС было романтической мечтой, 10 лет назад – амбициозной целью, а сегодня – это реалии, "в которых уже невозможно остановить наше движение вперед и преодоление всех обязательных стадий".
"Поэтому наш статус кандидата и дальнейшие переговоры о вступлении должны непременно завершиться полноправным членством Украины в ЕС. И все это мы делаем, несмотря на войну. Когда наши люди защищают и себя, и Европу уже сейчас. Потому что у нас есть достоинство и мы не дадим отобрать у нас свободу. Потому что мы должны защитить свободу, чтобы не потерять достоинства", – отметил Зеленский.