Оккупанты провалили отопительный сезон в Мариуполе – горсовет

Оккупанты провалили уже второй отопительный сезон в Мариуполе. Десятки домов уцелевшего после российских разрушений города по-прежнему остаются без тепла. Об этом заявили в Мариупольском городском совете, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"В оккупированном городе до сих пор часть домов и учебных заведений без тепла. Люди жалуются в местную администрацию, но никаких решений нет. Захватчики за почти два года так и не смогли заменить уничтоженные ими коммуникации и наладить сети" , - говорится в сообщении.

Так, родители учеников школы №21 жалуются на то, что их дети учатся в холодных помещениях. Городские власти сообщают, что местные жители также мерзнут в своих домах из-за отсутствия отопления.

"Уже второй год без тепла, в домах остались в основном одни старики. На улице холод, ветер, а в квартирах сырость!" , - цитируют местных жителей в сообщении.

В частности, отмечают, что такие жалобы в оккупированном Мариуполе поступают массово.

Разрушенный жилфонд Мариуполя

Стоит отметить, что российская агрессия привела к тяжелым последствиям для Мариуполя - около 90% города разрушены в результате российских обстрелов. Сначала оккупанты запускали массовые информационные кампании о, якобы, восстановлении разрушенного города, однако впоследствии оказалось, что данная акция была показательной и приуроченной к приезду в город российского диктатора Владимира Путина.

В уцелевших домах оккупанты срезали батареи и не установили новые, что привело к отсырению стен. Это сделало помещения фактически непригодными к жизни. В то же время почти все разрушенные дома россияне снесли, чтобы скрыть свои военные преступления в Мариуполе.