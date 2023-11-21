В Ирпене открыли новый мост, взорванный станет мемориалом

В Киевской области официально открыли новый мост через реку Ирпень в Романовке. Об этом заявил городской голова Ирпеня Александр Маркушин, сообщает Экономическая правда.

"Открытие, без преувеличений, историческое. И хотя было холодно, тяжело и страшно – этот мост навсегда останется в истории Ирпеня "Дорогой жизни" , – написал он.

Маркушин отметил, что во время оккупации Киевской области мост через реку Ирпень в Романовке спас 40 тыс жителей Гостомеля, Бучи и Ирпеня.

Мэр выразил уверенность в том, что в скором времени на этом месте откроется мемориал "Дорога жизни".

Наряду с разрушенными конструкциями, которые останутся мемориалом, работает совершенно новый мост.

Новый мост должен разгрузить Романовку на въезд и выезд в час пик.