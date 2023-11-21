Будущее, за которое боролся Майдан, началось – президент Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила украинский народ с Днем достоинства и свободы, сообщает Европейская правда.

"Десять лет достоинства. Десять лет гордости. Десять лет стремления к свободе. Холодные ноябрьские ночи Евромайдана навсегда изменили Европу. Вся страна вышла на улицы и заговорила одним голосом. Вы сказали: Украина принадлежит к Европе, и наше будущее – с вами" , – заявила фон дер Ляйен.

Вот почему, отметила она, народ Украины носил на плечах европейские флаги, бросая вызов снайперам и спецназовцам.

"Вы решили быть хозяевами своего собственного будущего. Сегодня больше, чем когда-либо прежде, ясно: будущее Украины – в Европейском Союзе. Будущее, за которое боролся Майдан, наконец только началось. Слава Украине! Да здравствует Европа!" – сказала президент Еврокомиссии.