Зеленский предостерег военных от похода в политику и упомянул Залужного

Президент Владимир Зеленский заявил, что военные имеют право пойти в политику, однако тогда они не должны заниматься войной. Об этом он заявил в интервью таблоиду The Sun, сообщает Лига.net.

По его словам, сейчас различные политические силы подталкивают военных в политику.

"Это было после 2014 года, когда каждая политическая партия хотела каких-то военных, звезд войны, и я считаю, что ﻿﻿ это было очень большой ошибкой. Их подтолкнули к политике, потому что они все были уничтожены, репутация" , — сказал Зеленский.

Он отметил, что если военный решил заниматься политикой, то это его право.

"Тогда он должен войти в политику, и тогда он не сможет заниматься войной. Если вы управляете войной, помня о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведете себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка. При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя, есть абсолютное понимание иерархии и все, и не может быть двух, трех, четырех, пяти" , — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что во время войны военные не могут заниматься политикой, так как это "не ведет к единству нации".